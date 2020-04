Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) wil dat er tijdelijk geen promotie meer wordt gemaakt voor alcoholische dranken. Het centrum zegt meer getuigenissen te ontvangen van mensen die tijdens de lockdown de controle over hun alcoholgebruik verliezen.

Het VAD zegt via De Druglijn dagelijks geconfronteerd te worden met getuigenissen over de impact van alcohol tijdens de lockdown. Omdat er geen toegang meer is tot cafés en restaurants, wordt er namelijk ...