De zon op je gezicht, de handen in de aarde, en verstand op nul. Een mens wordt er gelukkig van. Een paar uurtjes werken in de tuin geeft je mentale en fysieke gezondheid een enorme boost.

“Wie in de aarde wroet, ploegt ook in het hoofd”, schrijft de Britse psycholoog Sue Stuart Smith in haar nieuwste boek ‘Tuinieren voor de geest’. In het boek onderzoekt ze hoe creëren, verzorgen, snoeien ...