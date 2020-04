Morgen, 1 mei, is er geen krant, maar er is wel een nieuw Blijf-in-uw-kot concert dat u op hbvl.be kan bekijken. Dat wordt verzorgd door John Terra. Uiteraard zingt Terra zijn grootste hit De dag dat ‘t zonlicht niet meer scheen. Maar hij brengt ook een ander nummer, You never walk alone van Gerry & The Pacemakers. Toepasselijk in deze tijden. En Liverpool is kampioen, ja toch!