Kylie Jenner stapt naar de rechter om haar dochters naam te beschermen

Kylie Jenner daagt een bedrijf voor de rechter dat het handelsmerk ‘Stormi Couture’ wil registreren. De realityster beweert dat het bedrijf geld probeert te verdienen aan haar dochtertje Stormi. Dat meldt entertainmentzender TMZ.

Eén maand na de geboorte van haar dochter Stormi probeerde het bedrijf Business Moves Consulting officieel de naam ‘Stormi Couture’ te registreren als handelsmerk. Dat zinde Kylie Jenner uiteraard niet. Ook zij had grootse plannen met haar dochter. Daarom daagt ze nu het bedrijf in kwestie voor de rechter en vraagt ze expliciet om het handelsmerk te schrappen.

Volgens TMZ haalt het juridisch team in de gerechtsdocumenten aan dat ‘de naam Stormi heel bekend is en onmiskenbaar geassocieerd wordt met de naam Stormi Webster’. Ironisch genoeg stapte hetzelfde bedrijf blijkbaar eerder ook al naar de rechtbank, omdat het handelsmerk ‘Stormi’ dat Kylie Jenner wilde registreren hun plannen in de war zou sturen. Wordt vervolgd?