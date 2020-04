De passage van Dirk Van Tichelt in De Container Cup zal niet snel vergeten worden. De 35-jarige judoka sloopte tijdens zijn zevenkamp bijna de container, boerde en vloekte erop los en brak uiteindelijk vier van de zeven records. Het leverde hem ook een nieuwe besttijd op: 10:03:01.

No pain, no gain. De boodschap op het T-shirt van Van Tichelt voorspelde al dat de bronzen medaille van Rio niet was gekomen om het rustig aan te doen. “Het zal wel zeer gaan doen, zeker?”, zei hij vooraf ...