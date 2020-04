Sportbonden geven eigen invulling aan maatregelen

Vanaf 4 mei gelden de volgende maatregelen: fysieke activiteit met maximaal twee andere personen naast de mensen die onder jouw dak worden is toegestaan. Toch geven de verschillende sportbonden een eigen invulling aan deze maatregel. De gedachte daarachter is om het vooral simpel te houden. Naar de sportaccommodatie rijden is toegelaten voor de buitensporten. De kantines, kleedkamers en douches blijven echter gesloten. Tennis, kajak en petanque zijn bij de gelukkigen maar voor karting of beachvolley is er nog geen groen licht.