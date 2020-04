Slechts elf Vlamingen hebben sinds 20 april het ‘privilege’ om in een zwembad te mogen duiken. Daarbij kleppers als Pieter Timmers, Louis Croenen en Kimberly Buys, maar de benjamin van die elitegroep telt slechts 15 lentes en is een Limburgse: Roos Vanotterdijk uit Houthalen. Zolang het EK niet afgelast of uitgesteld wordt, bereiden zij zich onder het toezicht van Ronald Gaastra in het Antwerpse Wezenbergzwembad hierop voor.