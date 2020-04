Pelt -

De brandweer is woensdagavond opgeroepen voor een brand in een huis in de Erkestraat in Sint-Huibrechts-Lille. Door een brand in de schoorsteen was het plafond beginnen smeulen. Gelukkig merkten de bewoners het tijdig op en konden de hulpdiensten verwittigen. Om het vuur te blussen moest wel een groot deel van het plafond worden opengebroken. De woning blijft bewoonbaar.