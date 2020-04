Shoppen in Heerlen: “Elke dag een uur vroeger beginnen om alles te ontsmetten”

Voor liefhebbers van muziek, films, strips en videogames is Didi Recordshop in Heerlen een instituut. De winkel is tot de nok gevuld met 100.000 vinylalbums en 250.000 singles. Maar klanten kunnen er ook snuffelen tussen tienduizenden cd’s, dvd’s, strips en videogames. “Coronacrisis? Ik klaag niet, de zaken gaan goed.”