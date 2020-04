Vier dagen voor begin van exit groeit zenuwachtigheid

Over vier dagen, op maandag 4 mei, zet ons land de eerste stap om uit deze coronacrisis te raken. De zenuwachtigheid groeit, temeer omdat het ministerieel besluit daarover pas vandaag klaar zal zijn. Ondertussen zeggen de experts dat de evolutie van de epidemie toelaat dat de eerste fase van het afbouwplan op 4 mei wordt uitgerold.

Vorige week vrijdagavond hield premier Wilmès (MR) een persconferentie over de Nationale Veiligheidsraad die eerder die dag had plaatsgevonden. In dat orgaan zitten naast de eerste minister en de drie ...