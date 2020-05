John Terra is een icoon in de muziekwereld. John werd geboren in Maasmechelen, hij scoorde tal van hits en werkte daarna achter de schermen als succesvol muziekproducent van allerlei bekende Belgische artiesten.

In 1981 maakte hij zijn grootste hit: “De dag dat het zonlicht niet meer scheen” Vanaf het einde van de jaren tachtig trad John Terra meer naar de achtergrond en werd hij producer van artiesten zoals Dana Winner, Lisa Del Bo en Vanessa Chinitor. Voor deze laatste twee schreef hij onder meer de inzendingen waarmee zij België vertegenwoordigden op het Eurovisiesongfestival. Terra heeft ook veel liedjes geschreven voor artiesten als Yasmine, Christoff, Jo Vally, Luc Steeno en Willy Sommers.

John Terra spreekt ons in zijn kot-concert goede moed in, hij speelt zijn grootste hit en sluit af met “You never walk alone”.