Strijd tegen eikenprocessierups gestart

Vanaf vandaag start officieel de strijd tegen de eikenprocessierups. Het provinciebestuur zette het licht op groen om de rupsen te bestrijden door een bacteriepreparaat te spuiten in de eikenbomen. Omdat de eikeprocessierups vorig jaar voor een ongeziene hinder zorgde in Noord-Limburg en het Maasland besloot de provincie de coördinatie van de bestrijding zelf in handen te nemen en daarbovenop 40.000 euro vrij te maken voor de Limburg gemeenten die hiermee producten kunnen kopen om de eikenprocessierups aan te vallen.