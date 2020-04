De Deense successerie ‘Borgen’ (‘De Burcht’) krijgt een vierde seizoen. Dat zal in 2022 te zien zijn, zo heeft de Deense publieke omroep Danmarks Radio woensdag laten weten. De centrale figuur is nog steeds politica Birgitte Nyborg, gespeeld door Sidse Babett Knudsen.

In het vierde seizoen is Nyborg, na langere tijd in de oppositie te hebben vertoefd, intussen minister van Buitenlandse Zaken. Het nieuwe seizoen wordt geproduceerd in samenwerking met de streamingdienst ...