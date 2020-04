Super League breidt serieus uit: Belgische vrouwencompetitie telt volgend seizoen tien voetbalclubs

De Women’s Super League kent volgend seizoen een aanzienlijke schaalvergroting. In plaats van zes ploegen zoals het voorbije seizoen, zullen er in de jaargang 2020-2021 tien vrouwenploegen deelnemen op het hoogste niveau in België. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.