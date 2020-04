De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat, Joe Biden, heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat Ohio met een grote meerderheid gewonnen van de linkse senator Bernie Sanders. Een formaliteit, want Sanders heeft zich al teruggetrokken uit de race.

Ongeveer 72 procent van de kiezers in Ohio heeft op Joe Biden gestemd. Bernie Sanders kon nog op 17 procent van de stemmen rekenen, ook al is hij niet meer in de running voor het presidentschap. Vanwege ...