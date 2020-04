Diest - De politie Demerdal heeft dinsdagnamiddag in Schoonaerde in Schaffen een bestuurder betrapt die met niets in orde was en onder invloed van drugs was. Zijn voertuig was niet ingeschreven bij de Dienst voor het Wegverkeer, was niet aangeboden bij de keuring en was niet verzekerd. De bestuurder, een dertiger, moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Hij zal zich later voor de politierechter moeten verschijnen.