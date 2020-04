Nachtje in de cel na crash in gracht met bestelwagen

Gingelom -

De nacht van dinsdag op woensdag heeft een chauffeur in een politiecel geslapen omdat hij onder invloed van drugs was. Bij de politie was rond 21.30 uur een oproep binnengekomen dat in de Kamerijckstraat een bestelwagen in de gracht stak. Toen de politie arriveerde, was er geen voertuig meer te zien. Maar even later zagen ze een bestelwagen over de N80 zwalpen. Het voertuig bleek de bestelwagen te zijn die eerder op de avond ook in de gracht was terechtgekomen. De bestuurder werd staande gehouden en bleek onder invloed van drugs te zijn. Hij mocht een nachtje in de cel doorbrengen.