Geen drie weken Ronde van Spanje: organisatie kort Vuelta in tot 18 ritten met nieuwe startplaats

De Vuelta gaat dit seizoen geen drie weken duren. De organisatie van de Ronde van Spanje kort de rittenkoers in tot achttien ritten. Ook de startplaats verandert. Normaal gezien zou die in Utrecht plaatsvinden, maar nu zal het startschot gegeven worden in het Baskenland.

De Ronde van Spanje zou oorspronkelijk van start gaan op 14 augustus in Utrecht, met ook nog etappes in Den Bosch en Breda. Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode, zo liet de organisatie weten.

???? #LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco



???? #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country — La Vuelta (en casa ??) (@lavuelta) April 29, 2020

“Het is duidelijk dat we heel teleurgesteld zijn”, reageerde Martijn van Hulsteijn, de directeur van de ‘Vuelta Holanda’, de organisatie achter de start van de Vuelta in Nederland. “We waren klaar om in augustus een fantastisch weekend te organiseren, maar door de wijziging in de UCI-kalender op 15 april veranderden de zaken.

“We hebben met alle partners een mogelijke nieuwe datum besproken, maar dat bleek te moeilijk. Drie etappes, op drie dagen, door 34 gemeentes, met telkens verschillende start- en aankomstplaatsen, dat was een brug te ver. Er waren in het najaar bijvoorbeeld veel wegenwerken voorzien in verschillende gemeentes. De impact zou te groot zijn. En dan laat ik nog de onzekerheid in deze coronatijden uit de discussie.”

Baskenland

De 75ste Vuelta zal nu starten in Irun, met een openingsrit richting Arrate. “Het is duidelijk dat wanneer je een koers uittekent, je niet verwacht dat je wijzigingen van deze omvang hoeft aan te brengen, aldus Vuelta-directeur Javier Guillén. “Maar we moeten rekening houden met de huidige situatie.”

Voor het eerst sinds 1979 krijgt het Baskenland de start van de Ronde van Spanje. “De passie voor fietsen die in Baskenland bestaat maakt deze verandering van plannen makkelijker”, aldus Guillén . “We hopen in ieder geval alleen maar dat deze ongekende gezondheidscrisis snel voorbij is, zodat we allemaal weer ons normale leven kunnen oppakken.”