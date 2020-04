De hoop van sportfans overal ter wereld is dat de coronacrisis zo snel mogelijk voorbij is en er weer topatleten op hun scherm te zien zijn. Maar volgens een van de topdeskundigen inzake de Amerikaanse aanpak van het virus, Anthony Fauci, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Fauci is dus zowat de ‘Amerikaanse Marc Van Ranst’ en was in zijn jeugd zelf actief in het basketbal en baseball. Ook hij kijkt uit naar de terugkeer van sportcompetities, maar waarschuwt in een interview ...