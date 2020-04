7 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 353

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur opnieuw zeven coronapatiënten overleden. Dat is het hoogste sterftecijfer van de laatste zes dagen.

Hoewel de piek duidelijk achter ons ligt, is de strijd tegen het coronavirus nog lang niet gestreden. Het virus heeft de afgelopen 24 uur opnieuw een zware menselijke tol in onze provincie geëist, met minstens zeven doden in de Limburgse ziekenhuizen. Het is van 23 april geleden dat het sterftecijfer nog zo hoog lag. Het AZ Vesalius in Tongeren, het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder en het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden moesten elk twee overlijdens betreuren. In het Ziekenhuis Maas en Kempen was er één sterfgeval op de Covid-19 afdeling. In het Jessa Ziekenhuis en het ZOL waren er geen overlijdens. Van het Mariaziekenhuis in Pelt bereikten ons geen cijfers. Sinds de uitbraak van het virus zijn al minstens 353 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen gestorven.

Druk op intensieve daalt

Hoopvol is wel dat vandaag opnieuw 35 genezen patiënten weer naar huis mochten. Gisteren waren dat er nog maar 13. De druk op de ziekenhuizen daalt in Limburg van 287 naar 267 ingenomen bedden. Daarvan liggen nog 65 mensen op de afdeling intensieve zorgen, 11 minder dan begin deze week nog het geval was.

