Drie vrouwen en aan man zitten in de gevangenis van Hasselt opgesloten. Het viertal werd opgepakt bij een inval in een huis in Opitter. Daar werd een wietplantage gevonden.

Maandagochtend vielen de agenten van de politie binnen in het pand in de Tongerlostraat. Vijf verdachten konden in de boeien worden geslagen. In het huis stonden ongeveer 360 wietplanten. De planten waren ...