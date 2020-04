Hasselt / Diepenbeek - De politie LRH heeft dinsdag 1.949 voertuigen gecontroleerd op snelheid op onder andere de Kempische Steenweg en Kuringersteenweg in Hasselt en de Nieuwstraat in Diepenbeek. 225 voertuigen reden te snel. In de Nieuwstraat reed iemand liefst 155 km/uur in de zone 70. 4 chauffeurs kregen een boete voor een niet-essentiële verplaatsing. Eén bestuurder bleek onder invloed van drugs en verloor zijn rijbewijs.