Voetbalster Tessa Wullaert en judoka Dirk Van Tichelt doen vanavond een poging om de snelste tijd neer te zetten in De container cup. Vooral van die laatste werd veel verwacht in de krachtproeven. De bench press, het roeien en de monkey bars zouden een kolfje naar de sterke klauwen van de Beer van Brecht moeten zijn. De bronzen medaille van Rio verklapte vooraf voor onze camera dat je gerust wel eens mag zondigen in coronatijden.