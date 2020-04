Agent vrijgesproken die getalmd zou hebben met tip over aanslag op Joods Museum

De politieman die vervolgd werd omdat hij te lang getalmd zou hebben om een tip over de aanslag op het Joods Museum door te geven, is door het Antwerpse hof van beroep opnieuw volledig vrijgesproken. De man was in oktober 2015 door de Brusselse correctionele rechtbank nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel maar nadien door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken. Het Hof van Cassatie had die vrijspraak vervolgens verbroken maar in een nieuw proces heeft de het hof van beroep van Antwerpen de man dus opnieuw vrijgesproken.