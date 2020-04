Belgische burgemeester stuurt boze brief naar president Macron over vissterfte in Schelde

Duizenden vissen in de Schelde, in Frankrijk en België, zijn de afgelopen dagen gestorven door zuurstofgebrek na een ongeval in een Noord-Franse fabriek. De Belgische autoriteiten werden niet op de hoogte gebracht van het incident. In een brief aan de Franse president Emmanuel Macron geeft burgemeester Paul-Olivier Delannois (PS) van Doornik lucht aan zijn verontwaardiging over wat hij een “ecologische ramp” noemt.