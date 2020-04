Brandgevaar in Limburg afgezwakt naar code oranje

De regenval van de voorbije dagen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ertoe gebracht de code voor brandgevaar in de natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg af te zwakken. In Limburg gaat het nog om code oranje, in Antwerpen geldt nu code geel. De natuurgebieden kunnen dus weer open voor publiek, al blijft waakzaamheid geboden.