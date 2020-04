Stephan Gilis, korpschef van de politiezone Getevallei (Tienen-Landen) bedankt zijn medewerkers in een open brief voor hun “flexibiliteit, doorzettingsvermogen en inspanningen” tijdens de coronacrisis.

“Als politiedienst staan onze medewerkers in de eerste lijn en wordt er te allen tijde verwacht dat zij zelfs in moeilijke omstandigheden verder werken”, zegt de korpschef. “Dat is immers de job waarvoor ...