Boomkikkers rukken steeds verder op in Limburg

De populatie van boomkikkers in het Limburgse Maaseik blijft jaar na jaar toenemen, zo meldt Natuurpunt. Vanuit het Maaseikse kerngebied worden in steeds meer gemeenten bijkomende poelen en plassen gekoloniseerd. Op veertien jaar tijd groeide de populatie zo van amper vijf naar zo’n 2.000 roepende mannetjes. Momenteel kan het kenmerkende geluid van roepende boomkikkers al in acht aangrenzende gemeenten en op meer dan 110 voortplantingslocaties worden gehoord.

In 2019 leek de boomkikker in Dilsen-Stokkem tegen de grens van zijn mogelijke verspreiding aan te zitten. Verschillende exemplaren slaagden er toch in om de drukke N78 over te steken om zo richting Maasdal ...