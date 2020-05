ROYALS. Kate en William hebben iets te vieren en prinses draagt Zara-jurk

Normaal is Koningsdag voor het Nederlandse koningshuis het hoogtepunt van het jaar, maar dat verliep in deze tijden anders. Hetzelfde gold deze week trouwens voor prins William en zijn vrouw Kate Middleton. Zij stapten negen jaar geleden in het huwelijksbootje, maar ook dat werd in intieme kring gevierd. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Koning Willem-Alexander, zijn echtgenote koningin Máxima en hun drie kinderen Amalia, Alexia en Ariane vierden Koningsdag in woning Huis ten Bosch in plaats van in Maastricht, zoals was gepland. Het koninklijk gezin gaf daarmee het goede voorbeeld en riep ook landgenoten op om veilig binnen te blijven. Willem-Alexander gaf ’s morgens wel een korte toespraak en er stonden enkele online activiteiten op de planning.

Later op de dag werden ook enkele nieuwe foto’s vrijgegeven van de koning en ‘zijn vrouwen’. Máxima koos daarbij voor een jurk van het Londense modelabel Seren, die ze combineerde met een riem van haar favoriete modehuis Natan en rode hakken van Miu Miu. Opvallend is dat prinses Ariane een jurk van Zara aanhad, die grote zus Amalia in 2016 al eens droeg.

Terwijl koning Willem-Alexander dus vrolijk binnenskamers vierde, kondigde zijn Zweedse collega koning Carl Gustaf aan dat alle festiviteiten ter gelegenheid van zijn 74ste verjaardag op 30 april worden afgelast. De koninklijke verjaardag wordt in Zweden sowieso op een meer bescheiden manier gevierd dan in Nederland, met slechts een militair en muzikaal eerbetoon op de binnenplaats van het koninklijk paleis in Stockholm. Dit jaar zal Carl Gustaf het moeten stellen met een dinertje met zijn vrouw koningin Silvia in Stenhammer Slott, waar ze sinds vorige maand samen in quarantaine zitten.

Ook prins William en Kate Middleton hadden deze week iets te vieren. Op 29 april vond namelijk hun negende huwelijksverjaardag plaats. Op Instagram deelde het stel een foto van hun heuglijke dag in 2011. “Negen jaar geleden vandaag. Dank voor alle lieve wensen ter ere van de huwelijksdag van de hertog en hertogin van Cambridge”, klinkt het.

William en Kate leerden elkaar in 2001 kennen tijdens hun studie aan de universiteit van het Schotse St. Andrews. Kate had destijds echter al een relatie. Die strandde twee jaar later, waarna de vonk tussen haar en William oversloeg. In oktober 2010 ging de prins op zijn knieën tijdens een vakantie in Kenia.

Prins Harry heeft zijn eerste soloproject aangekondigd sinds hij zichzelf losscheurde van de royal family. Het gaat om een online tool die de naam HeadFit draagt en wordt gelanceerd in samenwerking met onder andere het Britse ministerie van Defensie. Het programma wil veteranen helpen om te ontstressen, het zelfvertrouwen op te krikken of om aan het humeur te werken. Harry zou er samen met zijn team drie jaar aan hebben gewerkt.

“Als we het vandaag over fitness hebben, bedoelen we niet enkel gewoon hoe snel je kunt rennen of hoeveel gewicht je kunt dragen”, zegt Harry, die tien jaar in het Britse leger heeft gediend, in een video op de website. “Dit gaat over mentale fitheid, kracht en veerkracht, niet alleen bij het dragen van een uniform, maar voor de rest van je leven.”



Het Belgische koningshuis gaf vorige week een nieuwe foto vrij van prinses Eleonore. De jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde vierde toen haar twaalfde verjaardag en begint volgens heel wat royaltyfans heel goed op haar oma koningin Paola te lijken. Zie jij het ook?