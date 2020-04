Gênant: reporter geeft corona-update in populaire ochtendshow, maar kijkers letten maar op één ding

Aandachtige kijkers konden dinsdag zien hoe Will Reeve, reporter voor ABC, live op televisie een kledingstuk vergeten was. “Waar is je broek?!”, klonk het meermaals op Twitter. Maar de Amerikaan had er een logische verklaring voor. “Ik heb een sportbroek aan, want ik was me eigenlijk aan het klaarmaken om te sporten toen me gevraagd werd op tv te komen”, klinkt het.