Stijl in quarantaine: winkeltassen worden korte jurkjes

In quarantaine springen we creatief om met de spullen die we in en rond ons kot kunnen vinden. Eerder deed een kussen met riem dienst als jurkje in de Pillow Challenge, nu zijn het winkeltassen die een tweede leven krijgen als fashion item.

Het principe is simpel: je zoekt een plastic of papieren winkeltas (meerdere om elkaar te bevestigen mag ook) en draagt ze om je boezem en intieme zone te bedekken. In tegenstelling tot de vorige trends, heb je hier geen riem voor nodig, maar je kunt er wel eentje aan toevoegen als je wilt.

Sommige tassen werken redelijk goed als mini-jurkjes, waar je in combinatie met een paar hakken zo - in normale omstandigheden - best mee naar de discotheek zou kunnen. Andere vrouwen maken er echter maxi-jurken van en plooien ruches in papieren zakken. Een dame ging aan de slag met een Primark-tas, met de riemen als handvatten.

Zelf eens proberen? Plaats dan de hashtags #paperdresschallenge en #shoppingdresschallenge bij je kiekje op Instagram.