Truiense Lisa Lung schittert met tafeltenniscollega’s in knappe lockdown-video

De Truiense Lisa Lung (20) zit zoals alle Belgen thuis in lockdown. Onze tafeltennis-toppers proberen er het beste van te maken en kijken er al naar uit om terug achter de tafel te staan. “Het uitstel van de Olympische Spelen is voor ons een goede zaak”, klinkt het in koor.

Binnen ongeveer zes maanden vindt de Belgium Open (27-31 oktober) plaats in De Haan. Het zou wel het eens het eerstvolgende toernooi van onze meisjes kunnen worden. Laat ons hopen dat ze toch wat vroeger in competitie kunnen treden. De Open van Polen (ITTF Challenge, 11-15 maart) was alleszins het laatste toernooi waar Lisa Lung en Margo Degraef in actie kwamen. Ze hebben toen de uitbraak van de coronacrisis van dichtbij kunnen meemaken.

“Het was een vreemde ervaring”, legt Degraef uit. “We hebben geen seconde het gevoel gehad, dat we op een toernooi zaten. Er heerste een gespannen sfeer, er was bijna geen publiek en als je binnenkwam in de zaal werd je temperatuur gemeten. Ik heb nog matchen gespeeld, maar in die onwezenlijke omstandigheden kon ik mijn niveau niet halen. Rond elf uur ‘s avonds kregen we op de tweede dag (13 maart red.) een bericht dat het toernooi wellicht zou worden stopgezet, Lisa sliep toen al. Anderhalf uur later werd het toernooi definitief stopgezet. We moesten snel vertrekken, want de kans was groot dat de luchthavens gingen sluiten. De nacht hebben we doorgebracht op een Poolse luchthaven en ‘s morgens vroeg zijn we met een vlucht kunnen vertrekken naar België.”

Ondertussen zitten Lisa en Margo al meer dan een maand in hun kot. Trainingsmogelijkheden zijn er nauwelijks, het is improviseren geblazen. “Ik kan zelfs niet tafeltennissen”, verrast Degraef. “Ik woon op een appartement met mijn vriend en er is niet genoeg plaats. In het begin van de quarantaine zat ik hier en daarna was wisselen geen optie meer. De conditie is wel op peil. Ik ga vaak lopen en binnen kan ik op stabiliteit en kracht trainen.”