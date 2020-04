Een dikke pluim voor woonzorgcentrum de Maasmeander

Maasmechelen - Leven met corona in een risicovolle omgeving.

De afgelopen 2 maanden heeft het covid- 19 behoorlijk wat slachtoffers in België maar vooral in Limburg geëist. De laatste weken lagen de woonzorgcentra onder vuur en zoals gewoonlijk worden alle woonzorgcentra over dezelfde kam geschoren, maar het is niet overal kommer en kwel. Mijn moeder die onlangs 90 werd woont al bijna 5 jaar in WZC de Maasmeander. Ze beschikt nog over een goede gezondheid en een heldere geest en kan hierdoor nog zelfstandig wonen en genieten van een grote bewegingsvrijheid.

Bernd Schepkens, directeur van WZC de Maasmeander, reageerde snel en accuraat op de naderende dreiging van het virus. Een week vóór de gedeeltelijke lockdown moesten alle bezoekers van het WZC zich registreren met naam, tijd en naam van de bewoner. Je kon er alleen maar binnen en buiten na het desinfecteren van je handen.

Na de afkondiging van de lockdown kregen de bewoners van de assistentiewoningen te horen dat ze volledig in quarantaine werden geplaatst en dat de maaltijden door het zorgpersoneel werden bedeeld. De bewoners van het rusthuis mochten alleen bezoek ontvangen van een mantelzorger. Om boodschappen te doen en was op te halen moest er eerst op voorhand een afspraak gemaakt worden. Iedere morgen en avond werd van elke bewoner de temperatuur gemeten en geregistreerd.

Dankzij deze strikte maatregelen werden coronabesmettingen tot een minimum herleid.