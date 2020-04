35 nieuwe besmettingen in Limburg, epidemie blijft krimpen

Hasselt - Er zijn de afgelopen 24 uur 35 nieuwe bevestigde besmettingen met Covid-19 bijgekomen in Limburg. Dat is de helft minder dan dinsdag nog het geval was.

In totaal hebben nu al 5.276 Limburgers positief getest op het coronavirus. Met een besmettingsgraad van 61 bevestigde gevallen per 10.000 inwoners blijft onze provincie het zwaarst getroffen. Wel is het duidelijk dat het virus aan kracht inboet. Deze week werden tot nu toe gemiddeld 47 extra besmettingen per dag in Limburg gemeld.

In heel België werden woensdag 525 nieuwe besmettingen gerapporteerd op een totaal van 6.520 afgenomen tests. Dat betekent dat ongeveer één op de twaalf geteste personen besmet was met Covid-19. Sinds de uitbraak van het virus zijn er in ons land al 47.859 bevestigde gevallen gerapporteerd op een totaal van 226.724 afgenomen tests.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg opnieuw naar 174, maar er mochten ook 340 mensen het ziekenhuis verlaten. “Die stijging van het aantal ziekenhuisopnames is wellicht het gevolg van het weekendeffect, waardoor de cijfers aan het begin van de week altijd wat lager liggen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Maar we blijven wel onder de grens van 200 opnames.”

Bovendien neemt ook de druk op de afdeling intensieve zorgen sterk af. Er worden vandaag nog 797 bedden op intensieve ingenomen door Covid-19 patiënten, 79 minder dan de dag ervoor. 534 mensen worden beademd, wat een daling met 32 is.

Er werden de afgelopen 24 uur ook 170 nieuwe overlijdens gemeld: 69 in de ziekenhuizen en 98 in de woonzorgcentra.

Het zogenaamde reproductiegetal van het virus bedroeg in de periode van 20 tot en met 26 april 0,79. “Dat is positief, want zolang het onder 1 blijft, krimpt de epidemie”, besluit Van Gucht.