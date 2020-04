Afscheid Tina Vandenbosch (41) live uitgezonden: “Dit zou ze gewild hebben”

Halen -

De uitvaart van Tina Vandenbosch had een celebration of life moeten worden met al haar vrienden en familie rond haar. Maar door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Toch hadden mensen de mogelijkheid deel te maken van de plechtigheid door de livestream van Papillon Uitvaartzorg om zo toch virtueel deel uit te maken van de laatste groet aan de jonge Zelemse. En dat werd massaal gedaan: op het hoogtepunt volgden meer dan 10.000 mensen de uitvaart.