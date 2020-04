Kunst achter het raam bij Beringse handelaars

Beringen - Met het project ‘Kunst achter het raam’ kan je kunstwerken spotten achter de ramen van de handels- en horecazaken in Beringen-centrum. Het idee voor dit project komt van Kortrijks kunstenaar Jonas Van Steenkiste die een manier zocht om tijdens de coronacrisis kunst te delen met het publiek.

Wat oorspronkelijk een kunstwandeling was in Beringen-Centrum is uitgebreid tot een digitale tentoonstelling die iedereen kan volgen via https://www.facebook.com/KunstachterhetraamBeringen/.

Wil je nog deelnemen aan het project? Geef je gegevens door aan marijke.henkens@beringen.be en post een foto van je werk op je facebookpagina met #kunstaanmijnraam #instaberingen.