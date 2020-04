170 nieuwe overlijdens in België, wel recorddaling aantal patiënten op intensieve zorg

Er zijn de afgelopen 24 uur 170 doden gevallen: 69 van hen zijn in het ziekenhuis gestorven, 98 in de woonzorgcentra. 174 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat is opnieuw iets meer dan de dag voordien (123). Dat is waarschijnlijk het gevolg van “het weekendeffect”, waarbij de rapportage vaak wat trager verloopt. we blijven wel onder de 200. 340 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

In totaal liggen in het ziekenhuis 4.050 mensen met covid-19. Ook dat is iets iets meer dan gisteren (3.976). Het aantal mensen op intensieve zorg is wel gedaald tot 797, een sterke daling met 79. Voor het eerst in lange tijd gaat dat cijfer onder de 800. Van die 797 patiënten op intensieve zorg worden er 534 beademd, een daling met 32.

De afgelopen 24 uur zijn 6.520 tests uitgevoerd. In totaal namen we in België al 226.724 tests af.