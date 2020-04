OPROEP. Stuur ons een selfie met uw zelfgemaakt mondmasker

Hasselt - Het tijdperk van de mondmaskertjes is aangebroken. Heeft u zelf al zo’n mondmaskertje genaaid?

Stuur ons een foto van uzelf terwijl u uw creatie showt via deze link.

Bent u er nog niet aan begonnen? Het FOD Gezondheid heeft een naaipatroon voorgesteld om thuis een degelijk maskertje te maken. Dit weekend publiceren we in de krant dat patroon op ware grootte zodat u makkelijk aan de slag kan. Een ervaren naaister geeft stap voor stap uitleg in woord en beeld.

