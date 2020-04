Beke houdt rusthuizen voorlopig op slot: eerst voldoen aan voorwaarden, dan pas bezoek

Er komt niet één datum waarop bezoek in de rusthuizen weer is toegelaten, en elke instelling zal zelf ook een inschatting maken. Daarmee reageert bevoegd minister Wouter Beke (CD&V) op de verwarring die opnieuw is ontstaan over de bezoekregeling in de woon-zorgcentra. “De testresultaten zijn bemoedigend, we mogen nu niet te snel versoepelen.”