Life of Pi en Slumdog Millionaire-acteur Irrfan Khan overleden aan zeldzame kanker

De Indiase acteur Irrfan Khan is op 53-jarige leeftijd overleden. Hij had kanker en stierf in een ziekenhuis in Mumbai aan complicaties ten gevolge van een darminfectie. De acteur speelde mee in films als “Slumdog Millionaire”, “Life of Pi” en “Jurassic World” en daarnaast ook in talloze Bollywoodproducties.