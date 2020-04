Acteur Peter Rouffaer kroop door oog van de naald na coronabesmetting

Voormalig Thuis-acteur Peter Rouffaer (70), die eind maart in het ziekenhuis werd opgenomen nadat hij Covid-19 had opgelopen, is opnieuw thuis. De acteur kroop door het oog van de naald.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Hij is 16 kilo afgevallen omdat al zijn spiermassa is verdwenen. Daardoor moest hij opnieuw leren stappen. “Ik heb al heel wat stormen meegemaakt, maar deze was toch wel de zwaarste”, zegt hij in Dag allemaal. “En dan heb ik nog het geluk gehad dat ze mij niet in een kunstmatige coma hebben moeten brengen. Maar ik was wel drie dagen compleet van de wereld. Ik kon niet meer ademen, het voelde de hele tijd alsof ik ging stikken.” Rouffaer raakte waarschijnlijk besmet via zijn vrouw, die huisarts is.