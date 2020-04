De afgelopen maand maart, toen het nieuwe coronavirus uitbrak in ons land, is het kortstondige ziekteverzuim flink gestegen, zo blijkt uit een analyse van HR-dienstenbedrijf Acerta.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het gaat om ziekteverzuim van dertig dagen of minder. Dat lag in maart op 5,8 procent van de arbeidstijd, of 40 procent meer dan in februari en ...