Hoop doet leven, de boodschap van het kotconcert van Buurman

Buurman, het geesteskind van Geert Verdickt, kreeg bekendheid in Vlaanderen dankzij het muziekprogramma “Zo is er maar één”. Intussen speelde Buurman op Marktrock, de Gentse Feesten en Genk on Stage. Buurman is niet meer weg te denken met juweeltjes van albums zoals “Rocky komt nooit meer terug”, “Mount Everest” en “De kus in ruil voor een koninkrijk”. Van dit album werden enkele singles uitgebracht die veel airplay kregen op de Vlaamse radiozenders. Het kotconcert van Buurman bevat een heel mooie videoboodschap, nadien geeft Geert het beste van zichzelf in zijn mini concert.