Christophe vindt opnieuw de liefde kort na ‘Blind getrouwd’: “Vonk was er meteen”

Liefde, ’t is een gek beestje. Vraag dat maar aan Christophe Ramont (38). Kort nadat hij en Nick Laenen (38) beslisten om niet door te gaan als koppel in ‘Blind getrouwd’, vond hij opnieuw de liefde. “We hebben samen naar de afleveringen gekeken, maar hij was wel blij toen de laatste uitzending achter de rug was.”