Zes koppels begonnen een jaar geleden aan een nieuw tv-programma waarvoor menig Vlaming de wijsvinger tegen de slaap tikte. In Blind gekocht kopen experten met jouw centen een huis voor je. Hoeveel ellende kan een Vlaming over zichzelf afroepen? En toch: iedereen is twaalf maand later gelukkig.