Brussel -

Crèches zullen vanaf 4 mei niet zomaar ieder kind mogen opvangen. “Als we alle sluizen openzetten, krijgen we problemen”, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement. Thuiswerkers moeten voorlopig hun kroost nog zelf opvangen.