Beringen Helpt!: voedselinzameling tijdens coronacrisis

Beringen - De interculturele raad organiseert, in samenwerking met stad Beringen, een solidariteitsactie in de vorm van een voedselinzameling. April en mei zijn traditionele feestmaanden. Denk bijvoorbeeld aan Pasen, de Ramadan met als afsluiter het Suikerfeest, Moederdag en de talrijke communie- en lentefeesten. Door de coronacrisis zijn we verplicht ons aan te passen en deze feesten op een andere manier te vieren.

Solidariteitsacties

Schepen van samenleven Hilal Yalçin vertelt: “In veel geloofsgemeenschappen horen bij die feesten passende solidariteitsacties. De interculturele raad neemt daarom het initiatief om de solidariteit in deze feestmaanden concreet te maken en mensen in armoede te helpen met kleine en grote gebaren.”

De coronacrisis en bijhorende maatregelen beginnen na meer dan een maand zwaar te wegen. Steeds vaker horen we dat verschillende mensen het moeilijk hebben. Velen zijn in een stelsel van tijdelijke werkloosheid beland of zien hun inkomsten sterk achteruit gaan. Daardoor neemt de druk op steeds meer mensen toe en komen ze in de problemen terecht. Gezinnen die normaal kunnen reken op steun van familie, vrienden of buren zien deze steun verminderen of zelfs helemaal wegvallen. Daarom slaan de interculturele raad, dienst samenleven, dienst lokale economie en de Beringse supermarkten de handen in elkaar om deze gezinnen te ondersteunen.

“Met deze actie helpen we niet enkel onze medeburger die het vandaag niet zo breed heeft, maar ook de lokale handel die ook grote uitdagingen kent. Als deze crisis al een klein lichtpuntje heeft dan is het wel de creativiteit en de inventiviteit van onze medeburgers om voor elkaar in de bres te springen!” zegt schepen van lokale economie Werner Janssen.

Doneer een product met een lange houdbaarheidsdatum

De voorzitter van de interculturele raad, Necdet Erol geeft een woordje uitleg over het initiatief: “Deze maand start de Sint-Vincentius vereniging haar maandelijkse voedselbedeling weer op. De interculturele raad wil via deze solidariteitsactie graag voor een extraatje zorgen in deze bijzondere tijden. Tijdens je normale winkelbezoek aan de supermarkt kan je een product met een lange houdbaarheidsdatum zoals rijst, pasta, groente- en fruitconserven, melk, suiker,… aankopen. Aan de kassa kan je dit product deponeren in een speciaal daarvoor voorziene bak en op die manier personen die het moeilijk hebben steunen.”

“De interculturele raad zorgt ervoor dat jouw donatie bij het juiste gezin terechtkomt. De verzamelde producten worden via een extra voedselbedeling op 20 mei verdeeld aan diegenen die er nood aan hebben,” gaat schepen Hilal Yalçin verder.

Deelnemende supermarkten

Will jij graag deze actie steunen? Kom dan vanaf woensdag 29 april tot 13 mei naar één van onderstaande, deelnemende supermarkten:

HERBA – Onze-Lieve-Vrouwstraat 15 3580 Beringen

Proxy Delhaize – Markt 1 3580 Beringen

AD Delhaize – Pieter Vanhoudtstraat 49 3582 Koersel

Albert Heijn – be-MINE 6 3582 Koersel

Er-Pa – Koolmijnlaan 269 3582 Koersel

KAYA’S Supermakt – Stationsstraat 33 3582 Koersel

Spar – Tennisstraat 104 3582 Koersel

Colruyt – Koolmijnlaan 321 3581 Beverlo

Grandi – Leysestraat 27 3581 Beverlo

Okay – Paalsesteenweg 3583 Paal

Spar – Sint-Jansstraat 7 3583 Paal

Carrefour Market Diestersesteenweg 77 – 3583 Paal

Je kan deze solidariteitsactie ook steunen met een gift. Dat kan via het rekeningnummer van de interculturele raad: BE97-068-2055937-49.