Femmaleden worden in de bloemetjes gezet

Bree - Omdat iedereen (en niet alleen de mensen in de zorg) een opkikkertje kan gebruiken!

Het voorbije weekend heeft Femma Beek het werkjaar op een kleurrijke manier afgesloten. Geen lentefeest zoals we gewoon zijn, maar alle leden werden op vrijdag, zaterdag of zondag door de kernleden verrast met een “drempel” bezoekje waarbij ze een mooi bloemetje overhandigd kregen.Als bestuur hadden we het er moeilijk mee dat we de “niet digitale leden” niet konden bereiken en dat we in de verste verte niet wisten hoe ze met de “blijf in uw kot” regels om gingen. We kwamen er al snel achter dat iedereen toch wel iemand had die voor hen zorgde en dat ze probeerden hun hobby’s thuis verder te zetten, maar dat vooral het gemist van de babbel met anderen hen zo zwaar viel. Dit bewijst nogmaals dat lid zijn van een vereniging een meerwaarde is in het sociale aspect van de samenleving. Groot was ook de verwondering bij de leden dat ze buiten het bezoekje ook nog eens een bloemetje kregen met een mooie bijpassende tekst. Omdat de lokale zelfstandige handelaars het in deze tijden allemaal anders moesten aanpakken, werden de plantjes netjes op één adres afgeleverd volgens de voorschriften. De bestuursleden brachten ze op hun beurt ter plaatse, eveneens met respect voor de afstandsregels. Een bloempotje was voor ons bijzaak gezien iedereen er wel een paar in de kelder of berging heeft staan. Één van onze bestuursleden haakte voor ons, de bestuursleden, een mooi mandje om ons extra te verwennen, waarvoor een dikke merci Ingrid! Het was voor ons een klein gebaar maar het lokte zoveel positieve reacties uit. We putten er op onze beurt veel energie uit en we zijn super gemotiveerd om ook na deze crisis de leden een warm hart toe te dragen! We willen dit graag met de rest van Limburg delen om zo de lezers van HBVL te laten zien dat lid zijn van een vereniging (of ze besturen) ook heel veel in de plaats geeft.