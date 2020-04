Tongeren -

Een meisje van 12 is dinsdag in de vooravond gewond geraakt bij een ongeval op de Hasseltsesteenweg in Overrepen. Het meisje werd rond 17.15 uur door een auto geraakt en liep verwondingen aan de benen op. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de vaststellingen werd de Steenweg over een afstand van een paar kilometer afgesloten voor alle verkeer.