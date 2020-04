TIPS. Voor je schoonheidsslaapje en heldenshirts

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Zomerse hondensnacks

Op zoek naar een origineel snoepje voor je trouwe viervoeter en ook eentje dat je hond kan afkoelen om zwoele lente- en zomerdagen? Dan heeft het Belgische merk Smoofl een kit ijsjes, die je zelf kunt samenstellen, in het gamma om te trakteren. Zo werkt het: voeg water toe aan de mix, giet het mengsel in het ijsvormpje, bewaar een nachtje in de vriezer en smullen maar. Prijs: 15,99 euro. Wordt aan huis geleverd. Meer info: www.smoofl.com

Voor je schoonheidsslaapje

Het Australische label Aesop breidt de collectie uit met een hydraterend en huidversterkend nachtmasker. Dat belooft dat je de volgende ochtend opstaat met een fris gezicht. Het combineert vitamines B, C, E en F en extra bestanddelen die helpen hydrateren. Het Sublime Replenishing Night Masque, qua textuur een mix tussen gel en crème, kost 105 euro voor 60 ml. Meer info: www.aesop.com

Speelgoed als steun

In deze crisistijd wil speelgoedmerk Playmoboil een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Daarom heeft het drie gloednieuwe speelgoedfiguurtjes ontworpen die de dagelijkse helden van de gezondheidszorg, detailhandel en hulpdiensten in de kijker plaatsen én een hart onder de riem steken. De opbrengst van de figuurtjes, te koop voor 3,99 euro per stuk via de officiële site, gaat integraal naar het Rode Kruis.

T-shirt voor helden



Je kunt helden - van de mensen die zich inzetten om onze gemeenschap draaiende te houden en het vriendelijke gezicht in de supermarkt tot jezelf die van thuis uit werkt - eren met een T-shirt. Op de website van her.o vind je een stuk met het opschrift “You are my her.o”. Bestel er eentje in je eigen maat en in die van je held. Bij ontvangst kan je op het speciaal voorziene label aangeven voor wie de T-shirt bestemd is en waarom zij jouw held is. www.her.be